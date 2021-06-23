Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на детский отдых этим летом
Около трети россиян планируют потратить на отдых детей от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, результаты которого поступили в распоряжение «Газеты.Ru»
«Около трети (30%) родителей заявили, что каникулы обойдутся им в сумму от 10 000 до 30 000 рублей. 22% респондентов заплатят за детский отдых от 30 000 до 50 000 рублей. Ещё 2% россиян потратят более 100 000 рублей, — сообщают специалисты.
По словам аналитиков гипермаркета, отвечая на вопрос о планируемых расходах на детские каникулы, респонденты равномерно распределились по категориям «от 50 до 80 тыс. рублей», «от 10 до 20 тыс. рублей», «от 20 до 30 тыс. рублей»: в каждой из них было отмечено по 7% участников исследования.
Менее 10 тыс. рублей на детский отпуск готовы выделить из семейного бюджета 3% опрошенных, добавляют в сервисе.
Опрос проводился в июне 2021 года во всех округах России. В исследовании приняли участие 1523 респондента, у которых есть дети в возрасте от 5 до 18 лет.
Ранее в России предложили ввести «многодетный» капитал в размере 100 тыс. рублей.