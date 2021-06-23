Центр «Вектор» прокомментировал информацию о «московском» штамме коронавируса

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора прокомментировали информацию о возможном существовании «московской» разновидности коронавируса, сообщает ТАСС.

«В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса, обладающей значимыми отличительными свойствами. Речь в первую очередь идет о том, что вирус может иметь ту или иную местную генетическую специфику, местный генетический «окрас», обусловленный какими-то точечными заменами. Знание этой специфики позволяет нам лучше отслеживать распространение вируса и оптимизировать санитарные меры», — заявили в «Векторе».

В центре подчеркнули, что так называемый московский штамм — «по большей части условный и гипотетический феномен».

В июне в Центре им. Гамалеи допустили появление «московских штаммов» коронавируса.

Ранее митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий облетел Санкт-Петербург на вертолете и провел «воздушный» молебен против пандемии коронавирусной инфекции.