Песков назвал временными затруднениями нехватку вакцин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о нехватке вакцин от коронавируса в регионах.

«Здесь тоже временные логистические затруднения. Был один фон, общий темп вакцинации, а сейчас, благодаря повышению сознательности граждан из-за волны короны, благодаря тому, что активизирована была информационная работа, увеличилось количество желающих вакцинироваться. Есть условия хранения вакцин. За ближайшие дни это все будет компенсировано, и как это было в предыдущие месяцы — вакцина будет в обороте», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, отвечая на вопрос о возможном дефиците «Спутника V» в Аргентине и Мексике, что главная задача — не допустить дефицита вакцин в России.

«Абсолютным приоритетом является внутреннее потребление, вакцинация россиян. Удовлетворение спроса за границей не представляется возможным, по истечении времени все обязательства будут выполняться», — сказал Песков.

Накануне, 22 июня, стало известно, что в Москве столкнулись с дефицитом вакцины от коронавируса «КовиВак».