Ростуризм рекомендовал в первую очередь отправлять в Турцию россиян с перенесенными турами

Ростуризм рекомендовал туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию тех россиян, туры которых были перенесены в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о тех, кто приобрел туры до 31 марта 2020 года и не смог уехать отдыхать из-за ограничений.

По данным Ростуризма, долги туроператоров перед гражданами за несостоявшиеся в минувшем году туры удалось сократить в 6 раз — с 44 до 7 млрд рублей. Из оставшейся задолженности 5 млрд рублей — это поездки в Турцию.

В ведомстве отметили, что также остались такие туристы, которые смогли отправиться на турецкие курорты из-за закрытия Турции текущей весной, долг по ним сейчас превышает 40 млрд рублей с глубиной бронирования до конца сентября.

Ростуризм также напомнил туроператорам, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1073 туроператор обязан по несостоявшимся в 2020 году из-за пандемии поездкам обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года или вернуть средства туристам.

Ранее Росавиация сообщила, что полеты в Турцию возобновили 10 российских авиаперевозчиков.

Во вторник, 22 июня, в Анталью прибыли первые российские туристы после возобновления полетов. По данным аналитиков, до конца сентября в Турции могут отдохнуть 3 млн россиян.