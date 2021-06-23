Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи просят Европейский суд по правам человека признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство. В жалобе также указано, что они считают прекращение уголовного дела по факту крушения самолета в 2016 году необоснованным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката истцов Игоря Трунова.

«Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены», — сказал он.

Самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России и направлявшийся в Сирию, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Погибли 92 человека, среди них — артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

По словам Трунова, уголовное дело было прекращено в декабре 2019 года за отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что суд отказался взыскать со страховщиков компенсацию родственникам жертв авиакатастрофы.