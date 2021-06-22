Возгорание в здании МВД в Москве ликвидировано, его площадь составила 10 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

При этом в самом министерстве внутренних дел заявляют, что в здании наблюдалось задымление. Инцидент произошел около 21.50 мск в одном из технических помещений, по предварительной информации, причиной стала перенагрузка системы охлаждения в серверной.

«Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время задымление ликвидировано», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании МВД России на Житной улице произошло возгорание. Люди, находившиеся в помещении, были эвакуированы. По данным из открытых источников, в здании расположены Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД, а также Договорно-правовой департамент министерства.