На Сицилии булочник работал стоматологом

В сицилийском городе Мессина итальянские правоохранители арестовали мужчину, который работал стоматологом по документам, оформленным на пекаря. Об этом передает портал «Tgcom24».

Правоохранители начали расследование, когда заметили, что в квартиру и из квартиры постоянно входят и выходят люди.

Придя в квартиру, полицейские обнаружили, что мужчина «оборудовал настоящий стоматологический кабинет с необходимой аппаратурой, состоящий из комнаты и даже зуботехнической лаборатории». Подчеркивается, что в «стоматологии» не соблюдались санитарные требования.

Оказалось, что пекарь работал без лицензии несколько лет, за это время у него появились постоянные клиенты — чтобы записаться на прием, нужно было позвонить по телефону.

Ранее трехлетний мальчик впал в кому и умер после приема у зубного.