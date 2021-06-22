Движение на второй линии метро Петербурга восстановлено

В Санкт-Петербурге было восстановлено движение на второй (синей) линии метро после сбоя из-за пробитого кабеля и просадки напряжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

«В 20.37 мск движение на линии 2 осуществляется в полном объеме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров», — сказано в сообщении.

22 июня на 2-й линии метро Санкт-Петербурга поезда с пассажирами остановились в тоннелях в результате сбоя. Сообщалось, что с 18.03 мск движение по Московско-Петроградской линии осуществляется только на участке «Купчино» — «Удельная».

Позже стало известно, что с 18.17 поезда ходят от «Купчино» до «Проспекта Просвещения». На вход и выход была закрыта станция «Парнас». Пассажиры около часа были заблокированы в вагонах на перегоне между «Парнасом» и «Проспектом Просвещения» и не могли попасть домой. По словам очевидцев, поезда остановились якобы по причине отсутствия электричества на перегоне.