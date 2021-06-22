Жительнице Флориды по ошибке зачислили на счет $1 млрд

Жительница американского штата Флорида Джулия Йоновски пришла в банк, чтобы снять $20, и обнаружила на своем счету $999,9 млн, сообщает WFLA.

«Боже мой, я была в ужасе. Я знаю, что большинство людей подумали бы, что они выиграли в лотерею, но я была в ужасе», — заявила Йоновски.

Она выразила опасение, что ее собственные деньги могут быть скомпрометированы. При этом женщина заверила, что не пользовалось обнаруженными на счету средствами, так как они ей не принадлежат. Кроме того, она пыталась связаться со свои банком, однако не получила ответа.

Ранее налоговая служба США по ошибке отправила тысячам пенсионерам в Японии чеки почти на $1,5 тыс. Рассылка чеков была проведена в рамках помощи экономике США и американцам. Однако по ошибке в списки попали японцы, которые до этого работали в Соединенных Штатах, а теперь имеют право на небольшую пенсию от этой страны. В Налоговой службе США заявили, что японцы должны отправить чеки обратно.