Власти Москвы разъяснили правила посещения COVID-free ресторанов

Иностранцы, дети до 18 лет и люди с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса могут попасть в московские рестораны по ПЦР-тесту, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, людям с высоким уровнем антител к коронавирусу, которые перенесли заболевание бессимптомно и не имеют записи о болезни в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), для получения специального QR-кода также придется сдавать ПЦР-тест или пройти вакцинацию.

«Выбор достаточно был сложный: либо закрытие [ресторанов], либо все-таки возможность дать работать. С каждым днем количество вакцинированных и людей, имеющих иммунитет, все больше и больше. Наша с вами ключевая задача, чтобы их стало настолько много или достаточно, чтобы все-таки количество заболевших или госпитализируемых начало снижаться», — резюмировал Немерюк.

Как рассказал глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, ПЦР-тест для получения QR-кода нужно сдавать в одной из московских лабораторий, присоединенных к ЕМИАС. Таким образом, гости столицы из других регионов России, в том числе из Московской области, не смогут посетить столичные рестораны по тестам, сданным по месту жительства.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, в эти дни было зарегистрировано более 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники. Подробности — в материале «Газеты.Ru».