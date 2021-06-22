Фильм белорусской оппозиции про Лукашенко признан экстремистским

Фильм «Лукашенко. Золотое дно», снятый оппозицией про президента Белоруссии Александра Лукашенко, включен в белорусский реестр экстремистских материалов.

Решение о признании фильма экстремистским принял суд Центрального района Минска 10 июня 2021 года.

«Решение <…> подлежит немедленному исполнению», — говорится в реестре.

Фильм был опубликован 8 марта текущего года, на данный момент его посмотрели более 6,5 млн раз. Сам Лукашенко назвал приведенную в фильме информацию о своей роскошной жизни ложной. Белорусский президент также добавил, что никогда не позволит себе говорить одно, а делать другое, так как самым страшным для него является позор перед народом. Он счел действия авторов фильма неприличными.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.