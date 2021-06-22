Житель Кузбасса установил мировой рекорд, прокрутив руками колесо обозрения

Житель Кузбасса Валерий Остапенко установил новый мировой рекорд по силовому экстриму, прокрутив 141-тонное колесо обозрения лишь при помощи рук. Об этом сообщил его наставник Сергей Агаджанян, передает РИА «Новости».

Рекорд был установлен во вторник, 22 июня, в подмосковных Люберцах. Достижение Остапенко зафиксировал президент Федерации силового экстрима России, главный тренер российской сборной по этому виду спорта Василий Грищенко.

По словам Агаджаняна, никто и никогда еще в мире не прокручивал колесо обозрения за буксировочный трос или канат. Он отметил, что с учетом особенностей привода колеса спортсмен прилагает огромные усилия.

В прошлом силачи не пользовались тросами, а перемещали колесо, толкая кабины и используя всю массу тела и возможности всех групп мышц.

«В нашем случае спортсмен имел намного меньше возможностей, используя только один канат, за который можно будет тянуть колесо, упираясь ногами в его основание», — сказал тренер.

Сложность данного спортивного эксперимента состояла в том, что приводной узел в современных колесах обозрения не позволяет им совершать свободный ход, как это было возможно раньше.