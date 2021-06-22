Грузия отменила комендантский час и ношение масок на улице

Власти Грузии с 1 июля отменяют запрет на передвижение граждан в ночное время. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, слова которого приводит ТАСС.

«С сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение масок на открытом пространстве. Их надо будет носить только в транспорте и в закрытых помещениях. С 1 июля будет упразднено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час», — сказал он.

Позднее глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Грузии Георгий Гибрадзе уточнил, что при этом рестораны и развлекательные центры будут работать лишь до полуночи.

С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 360 055 случаев инфицирования, что составляет 9,66% населения. Вакцинация началась в республике 15 марта. По данным Минздрава страны, оба компонента вакцины получили около 2,27% населения или 85 тысяч человек.

Ранее комендантский час отменили в Турции и Франции, а в Испании разрешили не носить маски на улицах. В Австрии с 1 июля откроются ночные клубы, и в общественных местах разрешено будет носить обычные маски вместо масок FFP2.