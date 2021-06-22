В Центре им. Гамалеи рассказали, как «молодеет» COVID-19

Появившиеся недавно штаммы коронавируса приводят к росту тяжелых случаев болезни среди молодых людей. Об этом заявил руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире канала «Соловьев Live» в YouTube.

«У новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь «молодеет», появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых», — сказал он.

Он также отметил, что сейчас беспокойство людей вызывают повторные случаи коронавируса. По его словам, вакцинация становится «основным средством» борьбы с пандемией, поскольку эффективных средств терапии против вирусных заболеваний «всегда очень не достает».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что индийский штамм COVID-19 и его мутации могут быть опасны тем, что в случае проникновения в клетки они переходят из одной клетки в другую, тем самым образуя многоядерные клетки. В результате штамм оказывается более устойчивым к антителам, циркулирующим в крови.