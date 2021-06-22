Инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в красноярском парке

Сотрудники природного парка «Ергаки» в Красноярском крае, где ранее медведь убил 16-летнего подростка, застрелили животное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дирекции парка.

Отмечается, что по факту произошедшего местное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку.

«Зверь был явно неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка», — указано в сообщении.

По мнению директора парка, на поведение медведя могли повлиять затяжная холодная погода и большой покров снега, из-за этого животное могло нуждаться в еде.

Кроме того, сотрудники коммерческого палаточного лагеря выбрали другой путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута. Это тоже могло повлиять на ход событий, отметил директор.

Ранее сообщалось, что медведь напал на туристическую группу в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае и задрал насмерть одного из подростков, еще один взрослый пострадал. Инцидент произошел на озере Медвежье, в поход отправилась группа из 13 туристов.