В Японии мужчина ранил пятерых ножом

Мужчина на японском острове Кюсю напал с ножом на людей и ранил как минимум пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По данным местной полиции, нападение произошло в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката города Фукуока. Жизнь раненых вне опасности, отмечают правоохранители.

Полиция расследуют преступление и выясняют мотивы произошедшего. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в Великобритании юноша «принес в жертву дьяволу» двух сестер, чтобы выиграть в лотерею.