В Японии мужчина ранил пятерых ножом
Анастасия Лежепекова
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Мужчина на японском острове Кюсю напал с ножом на людей и ранил как минимум пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
По данным местной полиции, нападение произошло в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката города Фукуока. Жизнь раненых вне опасности, отмечают правоохранители.
Полиция расследуют преступление и выясняют мотивы произошедшего. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что в Великобритании юноша «принес в жертву дьяволу» двух сестер, чтобы выиграть в лотерею.
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