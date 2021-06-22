Ученые из Британии рассказали, как кофе влияет на печень

Употребление кофе может снизить риск хронических заболеваний печени, пишет The Guardian.

По данным издания, ученые проанализировали данные 494 585 участников британского биобанка — специального проекта, призванного помочь выявить генетические факторы и факторы окружающей среды. Участникам исследования было от 40 до 69 лет: 384 818 человек сказали, что пили кофе, 109 767 заявили, что не употребляли напиток.

Команда исследователей изучила состояние печени участников в течение периода почти 11 лет, обнаружив 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 смертельный исход и 1839 случаев жировой болезни печени.

Анализ показал, что после учета таких факторов, как индекс массы тела, потребление алкоголя и статус курения, у тех, кто пил любое количество кофе любого сорта, риск развития хронического заболевания печени или жировой болезни печени был на 20% ниже. У любителей кофе также на 49% ниже риск смерти от таких болезней, отметили ученые.

Снижение риска также было обнаружено при раздельном рассмотрении растворимого кофе, кофе без кофеина и молотого — последний был связан с наибольшим положительным влиянием на печень.

«В большой выборке в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени», — сказал профессор Пол Родерик, соавтор исследования из Университета Саутгемптона.

Ученые отмечают, что пока не могут доказать, что кофе сам по себе снижает риск хронических заболеваний печени, однако результаты исследования приводят к гипотезе, что напиток может быть одним из эффективных ингредиентов в борьбе за здоровье печени.

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