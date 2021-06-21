Вирусологи оценили заявления об опасных симптомах индийского штамма COVID-19

Информация, что индийский штамм чаще, чем другие, вызывает диарею, тромбообразование и нарушение слуха, на данный момент не подтверждена, сообщает РБК со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.

«Чтобы подтвердить, что индийский штамм чаще вызывает диарею, тромбообразование и нарушение слуха, должны быть проведены исследования, которые покажут статистические различия между двумя штаммами. Я, честно говоря, таких исследований не знаю», — сказал Вознесенский.

Он также уточнил, что тромбообразование может быть последствием любого вирусного заболевания, которое тяжело протекает. При этом специалист отметил, что коронавирусы могут размножаться в клетках респираторного тракта, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Поэтому если какой-то штамм активно размножается в кишечнике, это вполне укладывается в патогенез — механизм зарождения и развития — коронавирусной инфекции, пояснил Вознесенский.

Сообщения о том, что у большинства инфицированных в Москве сейчас обнаруживается индийский штамм «дельта», требуют научной оценки, считает инфекционист.

В свою очередь, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор Александр Чепурнов считает, что самое опасное в индийском штамме COVID-19 — мутация S-белка (так называемый белок-шип), на который нацелены все вакцины. По его словам, это означает, что иммунитет частично не будет распознавать новый штамм — это может ослабить вакцинный и постковидный иммунитет на 20%, пояснил Чепурнов.

Также профессор предупредил, что если население будет продолжать тянуть с вакцинацией, появятся другие вирусы-мутанты. В таком случае ученым придется срочно разрабатывать новую вакцину, а гражданам — ревакцинироваться.

Ранее врач-инфекционист из индийского города Ченнаи Абдул Гафур заявил, что заразившиеся «индийским» штаммом COVID-19 пациенты столкнулись с четырьмя новыми симптомами.