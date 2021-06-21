Ученые назвали категорию людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу

Больше всего антител наблюдается у людей, которые переболели коронавирусом, а затем сделали прививку. Об этом сообщили ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

«Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева.

Участников исследования разделили на четыре группы: перенесшие коронавирус, а затем сделавшие прививку; не болевшие и вакцинированные; вылечившиеся от COVID-19, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие.

По мнению исследователей, количество антител после заболевания коронавирусом в легкой форме может быстро снижаться, по этой причине важно проходить вакцинацию и ревакцинацию и обеспечить таким образом высокий титр защитных белков.

Ранее инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков объяснил, чем отличаются антитела после прививки и коронавируса.