В Турции отменят комендантский час и локдаун по выходным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о снятии части ограничений из-за коронавируса начиная с июля, сообщает Reuters.

Эрдоган заявил о том, что начиная с 1 июля в Турции будет отменен комендантский час, который действует по будням с 22.00 до 5.00, а также локдаун по выходным.

До этого, в апреле, в Турции практически ежедневно регистрировались новые рекорды по числу заболевших коронавирусом, максимальный суточный прирост составил около 60 000 человек в день. В мае в стране на две недели был введен полноценный локдаун и некоторые другие ограничения, которые были сняты 31 мая.

Россия решила возобновить полеты в Турцию 22 июня после трех месяцев перерыва. Авиационное сообщение было прервано 15 апреля — российский оперштаб принял решение приостановить сообщение с Турцией на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.