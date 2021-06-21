Академик РАН предостерег от «вакцинного винегрета»

При повторной вакцинации лучше использовать тот же препарат, что и в первом случае. Соответствующее мнение выразил завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин, сообщает «Интерфакс».

«Винегрет из вакцинации и ревакцинации я бы делать не советовал», — сказал ученый.

По его словам, так как активный иммунитет к COVID-19 у людей еще не выработался, тема ревакцинации становится актуальной.

«Но смешивать вакцины я бы не советовал», — подчеркнул Чучалин.

Частота ревакцинации, как отмечает ученый, «зависит от состояния иммунитета каждого человека».

«К примеру, когда люди болели SARS, у кого-то иммунитет сохранялся аж на протяжении 19 лет. У других он пошел на убыль через 6-7 месяцев. У каждого это индивидуально», — сказал Чучалин.

Говорить об активном иммунитете к коронавирусу можно будет только после проведения соответствующих исследований, подытожил академик.

«Сегодня ответа на этот вопрос дать невозможно», — заключил Чучалин.

Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, что ревакцинация может усилить защитные свойства вакцины при помощи так называемого «бустер-эффекта».