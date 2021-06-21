Пилот пытался тайно провезти почти тонну еды из Москвы в Анадырь

В ходе досмотра багажа пилота авиакомпании UTair после полета из Москвы в Анадырь было обнаружено более 700 килограмм еды, которая не была оформлена соответствующим образом. Об этом сообщает «Рен ТВ».

«У пилота было 13 чемоданов багажа, в которых обнаружили овощи, фрукты, креветки, а также ЖК-мониторы», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, багаж на борт пронес второй пилот. По факту инцидента был составлен административный протокол.

Как сообщает Telegram-канал Baza, пилот закупил продукты в столице с целью реализации на Дальнем Востоке, где они стоят дороже. После инцидента он был уволен.

В прошлом году сообщалось, что из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру сократили зарплаты своим сотрудникам. Чтобы спастись от финансового кризиса, европейские стюардессы British Airways, Ryanair и EasyJet занялись продажей своих интимных фотографий, а также старых колготок, обуви и нижнего белья. Кроме того, еще одна бортпроводница завела страницу в Instagram, на которой предлагала оказать интимные услуги.