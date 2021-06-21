В Ялте несколько домов ушли под воду в результате потопа

Несколько домов ушли под воду в районе Васильевки в Ялте в результате подтоплений от мощного циклона в Крыму. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице в Instagram.

«Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы», — написала глава Ялты.

Ранее в Крыму рассказали, что водоканал возобновил водоснабжение Ялты, однако вода не доходит до всех потребителей по причине многочисленных повреждений водопровода и высокого спроса.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.