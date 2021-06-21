Мэр Краснодара лишит непривитых подчиненных премий, если они заболеют коронавирусом

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что лишит непривитых подчиненных городской администрации премий и надбавок до конца года, если они заболеют коронавирусом, сообщает телеканала «Краснодар».

Глава города напомнил, что в настоящее время противокоронавирусная вакцина доступна, любой желающий может привиться. Он обратил внимание на осложнение ситуации с распространением инфекции в Москве и подчеркнул. что это очень серьезно.

«Мы работаем в контакте с населением, сотрудники администрации, как и все остальные, подвержены коронавирусной инфекции и даже могут быть ее переносчиками, — объяснил свое решение Первышов.

Политик добавил, что пока в Краснодарском крае не введена обязательная вакцинация.

«Если сотрудник администрации и подведомственных учреждений заболеет коронавирусом и выяснится, что он не прививался, его лишают премий и надбавок до конца года, будет работать за голый оклад», — сказал мэр.

В настоящее время в Краснодаре прививку против коронавируса можно сделать в шести мобильных пунктах, а также во всех городских поликлиниках ежедневно.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут через одну-три недели.