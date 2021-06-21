В Москве в июле начнут исследования вакцины «Спутник V» на подростках

Клинические исследования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время идет набор добровольцев.

Ракова уточнила, что так же, как и до этого для совершеннолетних граждан, исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии.

Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц Москвы — Морозовской детской больницы и детской больницы им. З. А. Башляевой.

Третья фаза — в детских поликлиниках столицы.

22 мая стало известно, что Центр имени Гамалеи начал испытания «Спутника V» для детей.

В конце мая Европейская комиссия разрешила использование вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для детей в возрасте от 12 до 15 лет.