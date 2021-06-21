Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при высокой температуре в офисе

Роспотребнадзор рекомендовал сократить продолжительность рабочего для при высокой температуре воздуха в помещении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Если в рабочем пространстве температура приблизилась к +28,5°C, то продолжительность рабочего дня следует сократить на один час, при повышении температуры до +29°C — на два часа, при +30,5°C — на четыре часа.

При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха +32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за смену не может превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для тех, кто ее не имеет.

Чтобы не допустить обезвоживание организма в ведомстве советуют пить воду, а также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом. Для этого следует употреблять минеральную щелочную воду, соки, витаминизированные напитки, кислородно-белковых коктейли.