Врач-инфекционист предупредила о новой смертельной тактике COVID-19

Врач-инфекционист Светлана Малиновская сообщила об изменении тактики коронавирусной инфекции. По ее словам, COVID-19 стал действовать более непредсказуемо, передает «Московский комсомолец».

«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов», — пояснила Малиновская.

Затем у пациента с коронавирусом может произойти инфаркт, добавила медик.

Также Малиновская обратила внимание, что при поступлении новых зараженных приходится часто менять схему лечения, ориентируясь на ситуацию.

Вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского, отметила врач. Еще она сравнила SARS-CoV-2 c преступником, поменявшим внешность с помощью пластической операции.

«Но отпечатки пальцев у него остались теми же», — заключила инфекционист.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал отличия индийского штамма COVID-19. Ученый пришел к выводу, что новый штамм злее.