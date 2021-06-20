Мужчина умер спустя 14 месяцев лечения от коронавируса

Джейсон Келк из британского города Лидс умер от коронавируса после 14 месяцев лечения, сообщает Daily Mail.

Мужчину госпитализировали в больницу Святого Джеймса 31 марта 2020 года. Болезнь проходила тяжело, так как у Келка была астма и диабет. Спустя несколько дней, 3 апреля, его перевели в реанимацию. С тех пор он оставался там, борясь за свою жизнь после того, как вирус поразил его легкие и разрушил почки.

По словам его жены, он слишком долго боролся с COVID-19. Сам Келк заявил, что «больше так не может жить», отказавшись от дальнейшего лечения. Мужчина скончался в больнице 18 июня.

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