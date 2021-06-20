Летевший из Челябинска в Симферополь самолет экстренно приземлился в Уфе

Следовавший из Челябинска в Симферополь самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«20 июня самолет авиакомпании «Северный ветер», совершил вынужденную посадку по причине неисправности бортового компьютера», — рассказали в пресс-службе аэропорта Уфы.

Там добавили, что воздушное судно приземлилось в штатном режиме без объявления сигнала «Тревога». После исправления всех неполадок авиалайнер вновь вылетел по маршруту.

На борту самолета находились 188 пассажиров, опасного груза не было.

Ранее сообщалось, что самолет Новокузнецк – Москва вынужденно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира. Мужчину направили в казанскую больницу.

До этого самолет А-321, который летел из Сочи, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за запаха горелой проводки.