Житель Улан-Удэ избил игрушечной саблей голого любовника жены

В Улан-Удэ мужчина избил любовника жены игрушечной саблей. Об этом пишет «Байкал Daily».

35-летняя продавщица пригласила знакомого в гости, где распивала алкоголь с двумя подругами. Когда те уснули, любовники пошли в спальню и разделись.

В этот момент в спальню вбежал муж женщины и начал избивать голого гостя. Сначала он бил кулаками, а затем под руку попалась детская игрушечная сабля.

В результате пострадавшему были причинены закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей лица, ушибы грудной клетки, рваные раны головы и конечностей.

Старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Тесленко рассказала, что в результате обвиняемому назначили два года лишения свободы условно. Ранее у мужчины уже была судимость.

Ранее сообщалось, что жительница Самарской области получила штраф за крики при избиении мужем.