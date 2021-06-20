Инфекционист рассказал, почему опасно пить антигистаминные препараты перед вакцинацией

Антигистаминные препараты не стоит принимать людям, которые планируют пройти вакцинацию от COVID-19. Об опасности предупредил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

«Новые научные данные показывают, что [перед прививкой] антигистаминные препараты, особенно при коронавирусных инфекциях, не показаны», — уточнил инфекционист.

По словам врача, антигистаминные препараты могут маскировать первичные признаки анафилактического шока в случае аллергической реакции на вакцину против коронавируса.

Как добавил Тимаков, прием препаратов нежелателен, за исключением лиц, у которых действительно имеются аллергические заболевания.

Ранее власти Москвы рассказали об единичных случаях госпитализации привитых от COVID-19. По данным департамента здравоохранения города, после вакцинации возможно заражение коронавирусом, однако большинство привитых переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме.

За минувшие сутки в России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 заразились более 5,3 млн россиян, более 129 тыс. заболевших скончались.