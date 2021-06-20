Ученые назвали способ быстрого лечения коронавируса

Использование ингалятора от бронхиальной астмы может существенно сократить время выздоровления от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.

Благодаря исследованию стало известно, что будесонид, применяющийся для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, способен помочь больным с COVID-19.

Как считают специалисты, сократить лечение от вируса можно, в среднем, на 3 дня.

»Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости», — рассказала парламентский заместитель министра Джо Черчилль.

Врачи хотят использовать данное лекарство индивидуально для каждого отдельного случая. Эксперты добавили, что будесонид можно применить для лечения COVID-19 в домашних условиях.

Профессор Ричард Хоббс, ставший одним из участников исследования, назвал данное открытие «важной вехой для пандемии».

За минувшие сутки в России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 заразились более 5,3 млн россиян, более 129 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».