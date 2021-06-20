Гинцбург заявил, что индийский штамм «злее» уханьского

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сравнил индийский и уханьский штаммы коронавируса, заключив, что первый «злее». Об этом пишет РИА «Новости».

«Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом... Он злее», — сказал специалист.

Он добавил, что индийская мутация сокращает время, за которое болезнь развивается от легких симптомов к тяжелым формам. Из-за этого уменьшается время выработки антител организмом.

Ранее Гинцбург предупредил россиян, в том числе вакцинированных от коронавируса, об опасности перегрева в жаркую погоду. Также он рассказал, в каком случае человек не заболеет коронавирусом.