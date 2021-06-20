В Ялте вырвавшихся из террариумов крокодилов ловят руками

В результате подтоплений в Ялтинском крокодиляриуме из террариумов вырвались крокодилы, сообщил директор организации Виктор Жиленко на своей странице в Instagram.

Он опубликовал видео, на кадрах которого видно, как люди руками вылавливают крокодилов из затопленной части здания.

«Ялтинцы и гости Крыма, не переживайте, никто не сбежал!» — заявил Жиленко.

По его словам, уже пойманы 30 крокодилов, еще несколько остаются на свободе.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.