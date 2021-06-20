Юрист рассказал о возможности отстранения не желающих прививаться сотрудников

Сотрудники, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса, должны отстраняться от работы без сохранения заработной платы. Об этом заявил Агентству городских новостей «Москва» полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.

«С учетом той ситуации, которая складывается с коронавирусом в Москве и Московской области, с учетом распоряжения, подписанного главным санитарным врачом Москвы, и таким же в Московской области, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились», — сказал он.

Юрист подчеркнул, что исключением станут те работники, у кого есть противопоказания к прививке. Их будут отстранять с сохранением двух третей заработка.

Барщевский подчеркнул, что при обнаружении поддельных справок будут возбуждаться уголовные дела.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что руководство предприятий вправе отстранять сотрудников от работы на период эпидемии без сохранения зарплаты при отказе от вакцинации.