Во Флориде мужчина угрожал пистолетом сотруднице Starbucks из-за сыра в булочке

Житель Флориды угрожал оружием сотруднице Starbucks из-за испорченного заказа. Об этом пишет Fox News.

Начальник полиции Дельма Ноэль-Пратт рассказала СМИ, что за стойкой в этот день принимала заказы ее 23-летняя дочь. Девушка подверглась «физическим и словесным угрозам».

Покупатель разозлился на то, что в его бейгле не хватило сливочного сыра. Житель Флориды начал кричать на продавщицу, а когда она спросила, заплатил ли он за допинг, мужчина достал пистолет. Получив добавку в виде сыра покупатель скрылся.

В результате 38-летнего правонарушителя арестовали. Его обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и вооруженном ограблении. Мужчина свою вину не признал.

Девушка рассказала правоохранителям, что покупатель не направлял на нее пистолет, однако она «опасалась за свою жизнь». Мужчина свою очередь заявил, что держал в руке пистолет, потому что тот якобы выпал из кармана.