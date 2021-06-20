В Китае сделали больше миллиарда прививок от коронавируса

В Китае врачи сделали больше миллиарда прививок от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В документе говорится, что к 19 июня в Китае были сделаны 1,01 млрд уколов.

Вакцинация началась в стране 15 декабря. К апрелю были сделаны 126,6 млн прививок, к маю — 270,41 млн, а к июню — 681,9 млн.

В Китае коронавирусом заразились 103 525 человек, из которых 98 104 выздоровели, 4 846 скончались.

Ранее в городах Бразилии тысячи людей вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство политикой властей в отношении коронавируса.

Поводом стало то, что число смертей от коронавируса в стране превысило 500 тыс. По этому показателю Бразилия находится на втором месте в мире после США, где скончались 600 тыс. человек.