Собянин рассказал, почему москвичи заражаются коронавирусом повторно

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что люди заражаются коронавирусом повторно из-за распространения индийского штамма. Об этом пишет ТАСС.

«Мы видим повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сказал он.

По словам Собянина, «время теоретических изысканий ушло», нужно наблюдать за тем, что происходит на практике. Он подчеркнул, что среди новых заражений почти нет случаев уханьского вируса.

Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшилась, многие пациенты находятся в больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В Москве фиксируются антирекорды по суточному числу заражений коронавирусом: 19 июня выявили 9 120 случаев, днем ранее — 9 056. Всего в столице заразились 1 278 265 человек, из которых 21 352 скончались.