Мать ребенка-эпилептика призвала Бориса Джонсона разрешить каннабис

Ханна Дикон, мать страдающего от тяжелой эпилепсии мальчика, призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разрешить медицинское использование каннабиса, сообщает The Daily Mirror.

Для ребенка 41-летней Ханны, особым исключением Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), было разрешено использовать медицинский каннабис, наравне с всего двумя другими детьми. При этом, медицинское использование каннабиса было официально разрешено в Великобритании в 2018 году.

По утверждению Ханны, не менее полутора миллиона британцев, имеющих формальное право использовать наркотик в медицинских целях, вынуждены трать до £2000 на частных врачей или приобретать каннабис нелегально.

«Это позор, когда врачи советуют пациентам пользоваться нелегальным черным рынком, потому что они не могут назначать лекарства», — заявила Ханна Дикон.

По британским законам, запрещено использовать местное сырье для создания лекарственных средств на основе каннабиса, поэтому Великобритания занимает до 45% мирового рынка импорта этих средств.

Дикон приводит в качестве аргументов за изменение этого закона увеличение рабочих мест и улучшение экономической ситуации в стране.

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