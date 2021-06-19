Замглавы ФСБ подмосковного Клина задержан за получение взятки

Заместитель начальника управления ФСБ по подмосковному городу Клин Максима Катина арестован по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, сотрудник спецслужбы был задержан с поличным при передаче взятки.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в подмосковном Клину были установлены и задержаны должностные лица, среди которых — оперативный сотрудник одной из российских спецслужб Максим Сергеевич Катин», — сообщил он.

По словам источника, военный суд в Московской области постановил заключить подозреваемого офицера ФСБ под стражу на два месяца.

Он уточнил, что следствие подозревает Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в Клину.

Ранее в апреле Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего подполковника ФСБ Кирилла Черкалина к семи годам колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве на 490 млн рублей и получении взятки в $850 тыс.