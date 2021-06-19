Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре в центре Москвы

Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре, который произошел на Лужнецкой набережной в центральном районе Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сообщает ТАСС.

«Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма», — сказал он.

Бирюков отметил, что находящиеся рядом здания, за исключением склада, никак не пострадали.

«Никакие инженерные коммуникации не отключались, все системы жизнеобеспечения работают», — добавил заместитель мэра Москвы.

Бирюков также рассказал, что по предварительной информации на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ.

В столичном главке МЧС ранее рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 17.36 мск. Горящее одноэтажное здание расположено по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4.