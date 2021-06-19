В центре Москвы горит склад пиротехники

На Лужнецкой набережной в Москве горит склад пиротехники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как рассказал собеседник агентства, в этой части столицы наблюдаются множественные взрывы петард.

По его словам, площадь пожара составляет 150 кв. м, при этом огонь с горящего склада уже перекинулся на соседнее здание.

Источник добавил, что пожару присвоили второй из пяти номер сложности.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на одном из рынков Ростова-на-Дону произошел пожар в двухэтажном торговом павильоне с пиротехникой, который привел к взрыву фейерверков.