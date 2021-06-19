Москва обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

В Москве зафиксировано максимальное за весь период пандемии количество новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба.

Так, за сутки в столице выявлено 9120 случаев COVID-19. Предыдущий антирекорд был установлен 18 июня, тогда число новых заболевших составило 9 056.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку. Впоследствии он продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 5,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 128 тыс. человек заболевших.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».