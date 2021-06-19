В России выявлено 17 906 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавирусной инфекцией были зафиксированы во всех 85 регионах страны, при этом 17,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 466 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 10 684 человека.

За весь период пандемии в стране зарегистрировано 5 299 215 случаев коронавирусной инфекции, скончались 128 911 заболевших, выздоровели 4 861 343 человека.

Ранее инфекционист дал прогноз по срокам роста заболеваемости COVID-19 в России.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».