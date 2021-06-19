Выброс метана произошел на шахте в Кузбассе

Один человек погиб, еще один пострадал в результате выброса метана и обрушения горной породы в шахте в Кузбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел на шахте Анжерская Южная, выброс метана не привел к взрыву и возгоранию. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию 139 человек.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту произошедшего.

»Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности и охране труда», — говорится в сообщении.

На место инцидента выехали заместитель прокурора Кузбасса Михаил Филичев и прокурор Кемеровского района Константин Майер.

3 июня на золотодобывающей шахте в Бурятии произошел взрыв. В результате произошедшего погиб один человек, еще до 10 рабочих эвакуировались из шахты самостоятельно.