В МЧС посоветовали москвичам соблюдать осторожность на солнце

Специалисты МЧС России рекомендуют загорающим на пляже в Москве пользоваться солнцезащитным кремом и почаще переворачиваться. Эти меры требуются для того чтобы не получить теплового удара, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренного ведомства.

«Правильное время для загара — с 08.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00. Прежде чем загорать, нужно воспользоваться солнцезащитным кремом, а после посещения пляжа — принять душ и протереть тело лосьоном после загара», — предупредили в пресс-службе.

В министерстве обратили внимание, что чем ближе вода, тем интенсивнее загар. Кроме того, москвичам советуют пить больше воды в жару.

Спасатели еще напомнили о необходимости защищать во время загара голову и глаза от солнца.

В субботу, 19 июня, воздух в городе прогреется до +31°С. Ожидается южный ветер со скоростью 2-7 м/c. Атмосферное давление днем составит 756 мм рт. ст., а ночью — 754 мм рт. ст.