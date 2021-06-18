Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 продлил ограничение авиасообщения России с Танзанией до 19 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено 22 июня.

До этого российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 продлил ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня текущего года.

12 апреля в оперштабе приняли решение приостановить авиационное сообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в странах.