В Москве рассказали о штрафах за нарушение мер по COVID-19 на мероприятиях

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в случае несоблюдения требований по проведению массовых мероприятий в столице организаторам грозит штраф до 300 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За несоблюдение установленных требований к организаторам применяется административная ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ для индивидуальных предпринимателей – до 50 тыс, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток»,— подчеркнул он.

Ранее министерство культуры России установило ограничение по количеству зрителей на развлекательных и зрелищных мероприятиях в Москве с 18 по 29 июня.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавирусной инфекции, что стало рекордом за все время пандемии.

По всей России 18 июня подтвердились 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. За все время в России зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений.