Адвокат Протасевича опровергла сообщения о допросе блогера следователями из ЛНР

Инесса Оленская, адвокат задержанного в Белоруссии основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, опровергла сообщения о том, что ее подзащитного допрашивали следователи самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА «Новости».

«Я встретилась сегодня с ним... Никто к нему не приезжал, он был очень удивлен в связи с этой информацией, несколько раз меня переспрашивал», — рассказала Оленская.

Ранее в генеральной прокуратуре ЛНР заявили, что ее представители провели следственные действия с белорусским журналистом и блогером Романом Протасевичем.

Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко заявил, что Протасевич причастен к убийствам мирных жителей в Донбассе.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.