В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины

Специальный представитель генерального секретаря в Управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори заявила, что такая глобальная проблема, как засуха, может перерасти в следующую пандемию в том случае, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной климатической ситуации. Об этом сообщается в докладе ООН, опубликованном на сайте организации.

«И вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение», – сказала она.

Кроме того, Мидзутори уточнила, что зачастую люди думают, что засуха поражает только пустынные районы Африки, но сегодня это широко распространенное явление, и к концу столетия почти все государства испытают его на себе в той или иной форме.

Согласно предоставленной информации, около 1,5 млрд граждан уже пострадали от засухи в 21 веке, а экономический ущерб оценивается в $124 млрд.

По мнению специалистов, точная сумма убытков во много раз больше, так как приведенные данные не отражают большую часть потерь развивающихся стран от данного природного явления.

«Люди жили в условиях засухи пять тысяч лет, однако сейчас мы наблюдаем нечто иное», — говорится в докладе.

По этой причине Мидзутори призвала мировые правительства реформировать способы добычи, хранения и использования воды, а также управления землей.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об опасности летней засухи.